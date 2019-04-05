Düzcespor'un yeni başkanı Orhan Aydın oldu

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor olağanüstü kongresini yaptı. İş adamı Orhan Aydın, Düzcespor'un 48. başkanı oldu.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan Düzcespor olağanüstü kongreye yeni Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milletvekili Fahri Çakır, eski Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzcespor eski Başkanı Özgür Sağlam ve kongre üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığı'nı Avukat Ali Dilber, Divan heyeti üyeliğini Bayram Ali Kubilay ve Murat Postoğlu'nun üstlendiği olağanüstü kongre gelir ve giderlerinin okunmasının ardından konuşmalara geçildi.

“Elimizden gelenin en iyisini yaptık”

Düzcespor Eski Başkanı Özgür Sağlam, “Bize verilen imkanlar doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hesaplar ortada. Bütün imkanlarımızı kullandık. Hepiniz hakkınızı helal edin” dedi.

“Borç görüldüğü gibi değil”

Düzcespor'un 48. Başkanı olan İş adamı Orhan Aydın konuşmasında borçların ucu bucağının belli olmadığı belirterek, “Öyle hesaplarda görüldüğü gibi 2 milyon falan değil. 4-5-6-7 milyon. Borçların birisini bitirirsek birisi çıkacak, birisini bitirsek birisi çıkacak. Yapmamız gereken şey, Düzcespor'u kurumsal hale getirmek için çaba sarf etmek. Ben ve yönetim kurulum olarak en büyük sermayemizi ortaya koyarak ki bu da fikirdir, akıldır. Bunu başaracağımızı ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

Ay: “Bu takım düşmez ama şampiyon olabilir”

Düzce eski Belediye Başkanı Dursun Ay ise eski yönetimi tebrik ederek, “Takımı şu anda iyi bir noktaya getirdiler. Bu takım bu sene düşmez ama şampiyon olma ihtimali var. Yeni başkanı da bu cesaretinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Çakır: “Ateşten gömlek”

Düzce Milletvekili Fahri Çakır ise ilk defa Düzcespor kongresinde konuştuğunu ifade ederek, “Düzcespor'un başkanlığını almak ateşten bir gömlek. Orhan (Aydın) Başkan, seni yönetiminle birlikte kutluyorum. Ama şunu söylemem lazım. Kayıtsız şartsız hiçbir şekilde çok aciliyet arz etmeyen konuların ötesinde fiilen bulunmak siyasetten ve şahsen tüm desteği yönetim kuruluna ve şahsına vereceğimi bu kürsüden ifade ediyorum” dedi.

“Düzcespor'un yönetiminde Düzce Belediyesi olmayacak”

Mazbatasını aldıktan sonra ilk iş olarak Düzcespor'un olağanüstü kongresine katılan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise, “Düzcespor'un yönetiminde Düzce Belediyesi olmayacak. Düzce Belediyesi ve devlet, Düzcespor'u destekleyecek ama yönetiminde olmayacak. Sivil bir yönetim olacak. İşte bugün bunu gerçekleştiriyoruz. 5 Yıllık bir plan yapacağız. Kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere. Bu planlar çerçevesinde bir şirket kuracağız. Bu şirket Düzcespor'un bütün gelir ve giderlerini bilançolarda gösterecek. Dolayısıyla mali bir disiplin sağlanacak. Amatör Spor Kulüpleriyle Düzcespor arasında iyi bir bağ kuracağız. Düzcespor'un oyuncu kaynağı Düzce'deki Amatör Spor Kulüpleri olacak öncelikle. Görev alan arkadaşlara başarılar dilerim” dedi.

Düzcespor Kulüp Başkanlığı görevine getirilen Orhan Aydın, yönetim kurulu listesini önümüzdeki günlerde hazırlayıp kamuoyu ile paylaşacak.