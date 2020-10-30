Düzce'ye 1 milyon 300 bin liralık bitki hibesi

Düzce Belediyesi ve karayollarının yapmış olduğu protokol çerçevesinde 1 milyon 300 bin liralık bitki hibesinin gelmesi ile birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çalışmalarına başladı. Kentin giriş ve çıkışının daha güzel ve yeşil bir görünüme kavuşması için yapılan protokol gereği; Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen bitkiler, Belediye ekiplerince İstanbul-Ankara istikameti ve Akçakoca-Düzce istikameti üzerindeki otoyol yan ve orta refüjlerine dikilmeye başladı.

Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer, Park ve Bahçeler Müdürü Kenan Albayrak ile çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, yol kenarına ve orta refüjlere gül, alev çalısı, taflan, leylandi, lavanta, biberiye ve yayılıcı ardıç gibi görünümü güzel bitkiler dikileceği belirtildi.