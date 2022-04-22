Düzce'ye 11 hekim atandı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'ye 11 yeni hekimin atandığını açıkladı.

Ayşe Keşir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce'nin sağlık kadrosuna 11 yeni hekimin daha eklendiğini belirterek, "Aralarında, devlet hastanemiz için FTR, nöroloji, enfeksiyon ve üniversite hastanemiz için farmakoloji ve anatomi uzmanlarının da bulunduğu 11 hekim kadrosu açıldı. Atamaların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.