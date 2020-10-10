Düzce'ye 2 günde 213.1 kilogram yağış düştü

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için ‘Sarı Kod' uyarısının verilmesinin ardından 2 gün aralıklarla yağan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Düzce'ye 2 günde toplam 213.1 kilogram yağış düştü.

Düzce'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağmura hazırsızlık yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. İl genelinde metrekareye 2 günde 213.1 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Düzce için "Sarı Kod" uyarısının verilmesinin ardından beklenen yağış etkili oldu. İl genelinde metrekareye 9 Ekim 2020 Cuma günü 147,3 kilogram yağış düşerken, Düzce'nin Akçakoca ilçesi Türkiye'de en çok yağış alan yerlerden birisi oldu. 10 Ekim 2020 Cumartesi günü ise en Düzce'ye 65,8 kilogram yağış düştü. İki gün toplamda ise Düzce'ye 213,1 kilogram yağış düştü. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yağış miktarları an be an takip edildi.