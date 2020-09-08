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Düzce'ye 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr.

Faruk Özlü'nün talimatı ile kentte bisiklet yolu sadece İstanbul Caddesi ile sınırlı kalmayacak ve 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak.


Düzce'de 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacak. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü beyin talimatı ile ikinci etabı başlayacak olan bisiklet yolu projesinin uygulama alanlarını gözden geçirerek son istişaresini gerçekleştirdik. Ardından ise Hastane Caddesi üzerinde yapımına başlanılan bisiklet yolu çalışmalarını inceledi.


Bisiklet yolu çalışmasını titizlikle takip eden Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, Yaklaşık 4,5 kilometre bisiklet yolu yapılacağını ve Düzce'ye ücretli olarak kullanılmak üzere 300 adet bisiklet geleceğini bildirdi.

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