Düzce'ye 500 bisiklet ve scooter geliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen 'Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi' ihalesini kazanan firma belirlendi.

Düzce Belediyesi tarafından, 300 adet akıllı bisiklet ve 200 adet elektrikli akıllı scooter çalıştırma hakkı verilmesi için yapılan ihale sonuçlandı. İhaleyi 10 yıl süreyle bir şirket aldı. Düzce Belediyesi sınırları içinde bulunan mahalle ve mücavir alanlar dahilindeki asgari özellikleri teknik şartnamede belirtilen 300 adet akıllı bisiklet ve 200 adet elektrikli akıllı scooter'ı 10 yıl süreliğine çalıştırma ihalesi, Başkan Dr. Faruk Özlü'nün onay imzasıyla hayata geçmiş oldu. Bisiklet ve scooterların hizmete alınmasıyla, vatandaşların sağlıklı kalmasının yanı sıra zamanını ve bütçelerini etkin kullanmaları hedefleniyor. Bisiklet ihalesinin sonuçlanmasına yönelik açıklama yapan Başkan Özlü, “Düzce genelinde bisiklet yollarımızın yaygınlaştırılmasıyla birlikte bisiklet kiralama sistemlerimizi de hayata geçirmeye başladık. DÜBİS uygulamasıyla vatandaşımızın zamanının ve parasının etkin yönetilmesine katkı sağlayacak. Ulaşım sistemimizle entegre ve modern bir ulaşım ağı kurulacak. İhaleyi alan firma çalışmalarını tamamlayarak en kısa süre içerisinde akıllı bisiklet ve scooterleri Düzcemiz'in hizmetine sunacaklar. Bir projemizi de nihayetlendirmiş bulunuyoruz. Düzce'mize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.