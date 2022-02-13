DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından son 19 yılda Düzce'ye 525 milyon liralık yatırım yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, her ilde yapılan yatırımları paylaştı. Bu kapsamda, bakanlık tarafından Düzce'ye 19 yılda 525 milyon liralık yapıldı. 37 tesisi hizmete alan Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 baraj inşa etti. 2 baraj inşası ise devam ederken, 275 bin dekar alanda da toplulaştırma tamamlandı.