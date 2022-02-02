Düzce'ye 9 yeni park yapıldı

Faruk Özlü'nün seçim vaatleri arasında bulunan ‘yeni parklar' Düzce'de yapılmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı içerisinde 9 yeni park mahallelere yapılarak vatandaşların hizmetine açıldı.

Vatandaşların mahallerde çocukları ile vakit geçirebileceği bir yer olarak bilinen Mahalle parklarına Düzce'de yenileri eklenmeye devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim vaatleri arasında yer alan yeni mahalle parklarının yapımları tamamlananları 2021 yılı içerisinde hizmete açıldı. Bu kapsamda Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinden alınan bilgilere göre 2021 yılı içerisinde 9 yeni mahalle parkı yapıldı. Bu parkların zeminlerinde kullanılmak üzere 2 bin 486 metre kare kauçuk kaplama yapıldı. Parklar vatandaşların hizmetine açılırken, oyun alanları da çocukların hizmetine alındı.