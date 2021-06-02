İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce'ye Eczacılık Fakültesi

DÜZCE(İHA) –Resmi Gazetede yayınlanan kararla Düzce Üniversitesi’ne Eczacılık Fakültesi kurulacağı resmileşti.

DÜZCE(İHA) –Resmi Gazetede yayınlanan kararla Düzce Üniversitesi'ne Eczacılık Fakültesi kurulacağı resmileşti.


2 Haziran 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile bazı üniversitelerde yeni bölümler açılırken bazı üniversitelerde ise bazı bölümler kapatıldı. Düzce Üniversitesi bünyesinde Eczacılık Fakültesi kurulması kararı verildi.


Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, yayınladığı mesajda “12 fakülte, 4 enstitüsü, 10 meslek yüksek okulu, birçok araştırma uygulama merkezi ve 39 bini aşkın öğrencisiyle 15. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Düzce Üniversitesi olarak bu anlamlı yılda bünyemize yepyeni bir birim kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Eczacılık Fakültemizin kuruluşunda bayta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. Yekta Saraç'a ve kurul üyelerine gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Düzce'mize ve üniversitemize hayırlı olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.