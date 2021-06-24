Düzce'ye getirilen müsilaj 11 tona ulaştı

Bu kapsamda, enerji üretiminde değerlendirilmek üzere Düzce'ye getirilen müsilaj miktarı toplamda 11 tona ulaştı.

Marmara Denizini kaplayarak deniz hayatını tehdit eden müsilaj ile mücadele tüm hızıyla sürdürülüyor. Düzce Belediyesinin de destek verdiği çalışmalardan toplanan müsilajlar farklı şekillerde kullanılmak için değerlendiriliyor. Belediye ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta içi Marmara'dan toplanan ve Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde enerji üretiminde değerlendirilmek için 7 ton müsilaja bugün itibariyle 4 ton daha eklenerek toplamda 11 ton müsilaj sisteme entegre edilmiş oldu.

Müsilajın, enerji üretimine yönelik sonuçlarının önümüzdeki haftalarda belli olması beklenirken, Düzce Belediyesi, müsilaj ile mücadele çalışmalarına aynı şekilde destek vermeye sürdürecek.