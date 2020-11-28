Düzce'ye “Güz yakışıyor”

Düzce'de turizmin canlandırılması için yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Son bahar aylarında Düzce'de renk cümbüşünün yaşanılmasının ardından Düzce Valiliği yeni bir sloganı hayata geçirdi. Bu kapsamda Düzce'nin görsel fotoğraflarının yer aldığı görsellere ‘Güz yakışıyor, sana Düzce” ibareleri eklenmeye başlandı. İlk olarak sosyal medyada paylaşılan görsel büyük beğeni topladı.