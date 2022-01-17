Düzce'ye ileri düzey Ultrasonoğrafi ve Laporoskopi cihazları

Düzce'de sağlık alanındaki yatırımlar devam ediyor. AK Parti Genel merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, toplam 1 milyon 134 bin lira değerinde EEG, ileri düzey Ultrasonoğrafi ve Laporoskopi cihazlarının Atatürk Devlet Hastanemizde kullanıma alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine tahsis ettiği cihazlar şöyle;

-Beyindeki elektrik aktiviteyi ölçerek beyinle ilgili bir hastalığın olup olmadığını saptamak için kullanılan 64 kanallı EEG cihazı.

-Laporoskopi cihazı, bu cihazla kapalı ameliyat diye tabir edilen ameliyatlar yapılıyor, operasyon sonrası normal hayata dönüş hızlanıyor.

-İleri düzey ultrasonografi cihazı; Vücut içini ve organları incelemek için kullanılan tıbbi bir görüntüleme aleti. Tanı, tedavi ve biyopsi gibi işlemlerde ultrasondan yaygın olarak faydalanılıyor.

Kurulu gerçekleştirilen cihazlar sayesinde hastalar için birçok kolaylık olacak.