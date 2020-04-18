Düzce'ye Sakarya ve Zonguldak illerinden giriş çıkışlar yasaklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından Sakarya ve Zonguldak ilinden Düzce'ye yapılacak tüm giriş ile çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren ikinci bir karara kadar durduruldu.

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır.

Bu kapsamda Düzce Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yeni kararlar alındı. Buna göre; Sakarya ve Zonguldak il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) Düzce'ye yapılacak tüm giriş/çıkışların 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren ikinci bir karara kadar geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Vali Dağlı'dan evde kalın mesajı

Vali Zülkif Dağlı, dışarı çıkmayın uyarısı yaparak, “Değerli hemşehrilerim, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi henüz geçmiş değil! Covid-19 virüsü ile mücadelemiz, sizin hoşgörünüz ve desteklerinizle aralıksız olarak devam etmektedir. Alınan tedbirlere uyalım, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım” dedi.