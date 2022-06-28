Düzce'ye su veren ana hat uçtu

Düzce'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan regülatörünün bulunduğu Uğur Suyu taşarak yolun ve ana hattın uçmasına neden oldu. İki ayrı bölümden toplam 600 metrelik ana su hattı sel sularına kapıldı.

Düzce Belediyesi, son yılların en yoğun yağışlarının meydana geldiği şehrimizde, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için 24 saat esasına göre çalışıyor. Dün gece saatlerinde Uğur Suyu'nun debisinin yükselmesi ile su alma ünitesinde arıza meydana gelmişti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Uğur Suyu'nun taşması sonucunda Regüalatöre giden 600 metrelik yol ve ana su hattı iki ayrı noktadan uçtu.

Düzce Belediye başkanı Dr. Faruk Özlü kente yeniden su vermek için tüm imkanların seferber edildiğini açıklayarak; "Dün geceden itibaren bölgemiz yoğun bir yağış aldı. Ekiplerimiz yağışlar öncesinde olduğu gibi yağış anında da durmaksızın olumsuzlukları gidermek için çalıştı. Gece saatlerinde regülatörümüz arızalanmıştı. Sabaha karşı da regülatöre giden ana su hattı ve yollarımız uçtu. Ekiplerimiz var gücü ile şehre yeniden su vermek için canla başla çalışıyor. En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Düzce Belediyesi DSİ ve İl Özel idare Müdürlüğünün desteği ile 10 Dozer, 10 Ekskavatör, 30 kamyon 5 lober yükleyici yolun yeniden yapılarak su şebekesini eski haline getirmek için 24 saat esasına göre çalışacak.