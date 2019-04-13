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Düzce'yi başarıyla temsil ettiler

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları Düzce’yi Antalya’da düzenlenen kongrede başarıyla temsil ettiler.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri ve asistanları Düzce'yi Antalya'da düzenlenen kongrede başarıyla temsil ettiler.


Türk Toraks Derneği tarafından 22 yıldır düzenlenen kongreye katılan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Öner Balbay, Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, Doç. Dr. Ege Güleç Balbay ve Dr. Öğretim üyesi Pınar Yıldız Gülhan konuşmacı veya oturum başkanı olarak görev aldılar ve hem Düzce'yi hem de Düzce Üniversitesi'ni başarıyla temsil ettiler. Ayrıca Bölüm asistanlarından Özlem Öztürk Ataoğlu ve Mehmet Fatih Elverişli bildirilerini başarıyla sunarak kongreye katılan uzmanların beğenesini topladılar.

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