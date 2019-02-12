Düzce'yi Denizli'de temsil etti

Denizli'de düzenlenen öğrenci meclisi çalıştayına katılan Düzce Öğrenci Meclisi Başkanı Ceren Sübekçi, Düzce'yi başarıyla temsil etti.

Denizli Öğrenci Meclisi tarafından tüm Türkiye'de ki öğrenci meclisi başkanlarının katıldığı çalıştay düzenlendi. Çalıştayda Düzce'yi Gümüşova Anadolu Lisesi öğrencisi olan Düzce Öğrenci Meclisi Başkanı Ceren Sübekçi temsil etti.

Çalıştayda konuşan Sübekçi, öğrenci meclislerinin eğitim ve öğrenci sorunlarının çözümü noktasında önemli rol oynadığını ifade ederek “Öğrenci meclisleri ve başkanları insan hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmezliğini ve devredilemezliğini, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü temel kabul ederler. Bireysel, toplumsal, insani değerlere önem verirler. Başkalarının hak ve hürriyetlerine saygı duyma, insanlara eşit ve adil davranırlar. Bireysel farklılıkları ve ortak hukuk kurallarının gerekliliğini kabul ederler. Toplumsal gelişmelere duyarlı olma, barış içerisinde çözümler üretirler. Kendi kültürünü bilme, benimseme; farklı kültürleri tanıma ve onlara hoşgörü ile yaklaşmayı hedeflerler. Eşitlik ilkesine önem verir ve bunu uygularlar. Demokratik ilkeleri benimseme ve içerisinde bulunduğu ortamlarda uygularlar. Kişisel sorumluluğun önemine inanma, kişinin sürekli gelişimini ana ilke olarak kabul ederler. Her türlü ön yargı ve ayrımcılıktan uzak bir anlayış geliştirirler. Bu kapsamda öğrenci meclisleri hem toplum hem öğrenciler için önemli yer tutarlar” dedi.