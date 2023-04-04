Düzce'yi güzelleştirmek için sahadalar

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü il genelinde tüm yeşil alanların bakımını titizlikle sürdürüyor. Budamanın yanı sıra uygun yerlere ağaç dikimi gerçekleştiren ekipler, parkların bakım onarım ve tadilat çalışmalarını da ihmal etmiyor.

Müdürlük ekipleri, mücavir alan içerisinde bulunan 56 mahalle genelinde başlattıkları bahar hazırlıkları çalışmaları çerçevesinde D-100 ve D-655 Karayolu başta olmak üzere orta refüjlerde çiçeklendirme, toprak tasfiyesi ve bakım işlemlerini gerçekleştirirken, ayrıca mevcut park alanlarında çöplerin temizlenmesi, budama, çim biçme çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor.

Bahçeşehir bölgesinde de park, bahçe ve ortak kullanım bölgelerinde bulunan yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını rutin şekilde sürdüren ekipler, park ve bahçelerin yabani ot ve çöplerden temizlenerek gerekli çevre düzenlemesinin sağlanmasına ön ayak oluyor.

Bahar döneminin başlaması ile birlikte çalışmalarına ağırlık veren müdürlük ekipleri bölgede tehlike oluşturabilecek ağaçların budanmasından diken temizliğine ve parkların tadilatından çim biçme çalışmalarına kadar bakım gerçekleştiriyor.