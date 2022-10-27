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Düzce'yi kadınlar güzelleştiriyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi’ne bağlı ekipler kent merkezi ana arterlerindeki refüjleri çiçeklendiriyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi'ne bağlı ekipler kent merkezi ana arterlerindeki refüjleri çiçeklendiriyorlar. Kadın çalışanların diktiği çiçeklerle Düzce güzelleşiyor.


Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehirde çiçeklendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, Düzce Akçakoca karayolu ve Bahçeşehir bağlantı yolunda asfalt yapımı sonrasında refüjde toprak doldurma ve tesfiye çalışması yaptı. Tesfiye çalışması sonrasında ise kadınlar birbirinden güzel çiçekleri toprakla buluşturup Düzce'ye güzelleştiriyor.

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