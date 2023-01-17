Düzce'yi, Ordu'da ki şampiyonada temsil edecekler

Bu çerçevede ‘Üç Benzemezler' takımı Düzce'yi Ordu'da yapılacak şampiyonada temsil edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversite öğrencileri arasında Gençler Arası Bilgi Yarışması koordine etti. Ülke genelinde illerde yapılan il şampiyonaları tamamlandı. Bu çerçevede Düzce'de birçok takım arasında birinciliğe uzanan ‘Üç Benzemezler' takımı Karadeniz bölge finaline gitmeye hak kazandı. Ordu'ya gidecek olan takım bilgileri ile şampiyonun kazananı olmayı hedefliyor.