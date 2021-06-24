DYK toplantısı yapıldı.

Düzce'de 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ve örgün/açık ortaöğretim kurumlarından mezun olan istekli öğrencilere yönelik olarak 5 Temmuz ile 27 Ağustos 2021 tarihleri arasında açılacak yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit başkanlığında planlama ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda açılacak olan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planının fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmesi, bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısının da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenmesi, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadelede başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzunda yer verilen hususlara titizlikle uyulması, kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonları yönetmeliği çerçevesinde salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla okul pansiyonlarında kalmalarının sağlanması konuları görüşüldü.

2021 yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları takvimi şu şekilde; “Kurs başvurularının alınacağı ve il/ilçe MEM'ler tarafından onaylanacağı tarih: 7 ve 17 Haziran. Öğretmenlerin başvuru taleplerinin alınması ve ücretli öğretmenlerin başvurularının İl/İlçe MEM'ler tarafından onaylanmasının tarihi: 18 ve 22 Haziran. Öğrencilerin başvurularının alınacağı tarih: 23 ve 29 Haziran. Kurs sınıfları düzenleme tarihi: 30 Haziran ve 4 Temmuz. Kursların başlama tarihi: 5 Temmuz ve Kursların bitiş tarihi: 27 Ağustos.”