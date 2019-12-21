İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

E-Belediye toplant?s? yap?ld?

??i?leri Bakanl??? taraf?ndan belediyelerin kullan?m? i?in geli?tirilen elektronik belge sistemi E-Belediye i?in y?l sonu toplant?s? d?zenlendi.


D?zce Belediyesi ev sahipli?inde d?zenlenen ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan t?m T?rkiye'deki belediyelerin kulland??? elektronik belge sistemi E-Belediye Bilgi Sistemi y?l sonu isti?are toplant?s?na t?m il?e belediyelerinden ilgili personeller kat?ld?. Enc?men salonunda d?zenlenen toplant?da sistemin D?zce genelinde kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? amac?yla 2020 y?l? ge?i? planlar? de?erlendirilerek e?itim ve destek takvimi belirlendi. Ayr?ca toplant?da gelecek y?l i?inde mevcut kullan?lan sistem ve devreye girecek yeni mod?ller hakk?nda bilgiler de payla??larak ya?anan aksakl?k ve sorunlar da iletildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.