E-Belediye toplant?s? yap?ld?

D?zce Belediyesi ev sahipli?inde d?zenlenen ??i?leri Bakanl??? taraf?ndan t?m T?rkiye'deki belediyelerin kulland??? elektronik belge sistemi E-Belediye Bilgi Sistemi y?l sonu isti?are toplant?s?na t?m il?e belediyelerinden ilgili personeller kat?ld?. Enc?men salonunda d?zenlenen toplant?da sistemin D?zce genelinde kullan?m?n?n yayg?nla?t?r?lmas? amac?yla 2020 y?l? ge?i? planlar? de?erlendirilerek e?itim ve destek takvimi belirlendi. Ayr?ca toplant?da gelecek y?l i?inde mevcut kullan?lan sistem ve devreye girecek yeni mod?ller hakk?nda bilgiler de payla??larak ya?anan aksakl?k ve sorunlar da iletildi.