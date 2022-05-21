E-faturada çözümün ortağı oldular

Turizm, inşaat, gayrimenkul ve otomotiv gibi sektörler 1 Temmuz'da elektronik faturalandırma sistemlerine geçmesi gerekiyor. Bilsoft Genel Müdürü Ahmet Veli, Uyumsoft ile KOBİ'lere yönelik e-dönüşüm, e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye çözümlerini daha detaylı hale getirmek için anlaştıklarını belirterek, yakında binlerce firmanın zorunlu e-faturaya geçeceğini vurguladı. 2005 yılından bu yana işletmelerin iş yazılım programı ihtiyaçlarına çözümler sunan Bilsoft Yazılım, işletmelere daha iyi çözümler sunmak için Uyumsoft ile çözüm ortaklığı kurma kararı aldı.

Veli, "2022 mali yılında fatura kısıtlamalarının düşürülmesiyle KOBİ'lerin e-fatura kullanma yükümlülükleri yeniden tanımlanacak ve bu kısıtlamalar 2023 yılına kadar daha da artacak. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 3,4 milyon KOBİ var. Biliyoruz ki, Sadece 400 bin kişi elektronik dönüşümünü gerçekleştirdi. Bu rakam bu yıl neredeyse ikiye katlandı ve önümüzdeki yıl daha hızlı dönüşümler bekliyoruz. Bilsoft Yazılım olarak e-fatura altyapımızı önemli işbirlikleri ile güçlendirerek artan talebe daha iyi cevap vereceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin alanında en önemli markalarından biri olan Uyumsoft ile ortaklığımız, küçük işletmelere yönelik çözümlerimizi genişletmemizi sağlayacaktır. Mutabık kalınan sürecin ardından sistem entegrasyonunu tamamlamaktan gurur duyuyoruz ve Bilsoft kullanıcıları için çok daha avantajlı olacağına inanıyoruz” diye sonlandırdı.