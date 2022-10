E-tahsilat ile büyük kolaylık

Mehmet Orkun Öztürk, e-tahsilat sisteminin KOBİ'lere sağladığı avantajdan bahsederken “e-Tahsilat, carilerden, bayilerden, alt bayilerden, kurumsal müşterilerden tahsilat yapmak kurumların düzenli ya da düzensiz ödemelerini müşterilerin veya üyelerin kredi kartından almak için kullanılıyor” dedi.

E-tahsilat sistemi ile 7/24 tahsilat yapılabildiğini söyleyen Öztürk konuşmasına şöyle devam etti; “E-Tahsilat sistemi sanal pos entegrasyonu, sadece internet bağlantısı ile yabancı kart ve farklı para birimleri üzerinden kesintisiz tahsilat yapılmasını ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle, firmaların tahsilatlarını internet üzerinden 7 gün 24 saat hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Konum gözetmeksizin her an her yerde ödemelerinizi güvenle yapabilir, ödeme detaylarını inceleyebilir ve hızlı iade işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplı satış avantajlarıyla e-tahsilat programını hemen kullanabilirsiniz.”

‘'Ön muhasebe programını ile uyumlu bir şekilde kullanılarak cari hesap, borç alacak takibi ve gelir gider takibini de daha sağlıklı yapabilmeye imkan tanıyor. Bilsoft, e-Tahsilat entegrasyonunu ücretsiz bir şekilde sağlıyor. Kredi kartı tahsilatlarını kısa sürede gerçekleştirmeyi ve 3D güvenlik hizmeti uygulamasını da bünyesinde bulunduruyor” diyen Öztürk, 2005 yılından bu güne kadar 100 binin üzerinde kullanıcıya hizmet verdiklerini, teknolojik altyapı yatırımlarına ve ileri dönük yenilikçi adımlara devam edeceklerini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.