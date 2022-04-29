E-ticaret yasası geliyor

Sevim Tok, e-ticaret kullanıcılarına hitaben, beklenen bir e-ticaret yasasının olduğunu ve online pazaryerlerini düzenleyerek tedarikçi firmaları koruyan bir yasa taslağının olduğunu açıkladı. Bu taslağın yayınlanmasını yakın zamanda beklediklerini aktardı.

Tok, “Son dönemde başta e-ticaret pazarı olmak üzere e-ticaret dünyasında çeşitli konular ve yeni kurallara yönelik talepler sektörün tüm temsilcileri tarafından dile getiriliyor. Bu konuda yürütülen çalışmada taslağın muhtemel içeriği, Türkiye'de ticarete yıllardır hakim olan perakendecilerin dış destekli e-ticaret devlerine karşı korunması veya ezilmemeleri ile ilgili olacak” sözleriyle taslağın öneminden bahsetti.

Açıklamasını örnekle sürdüren Sevim Tok, “Hazırlanan düzenleme arasında en önemli kısım, herhangi bir e-ticaret devinin dijital dünya ile ilgili tüm sektörlere girmesinin engellenmesidir. Örneğin, market zincirinin başka şirketlere de hizmet veren bir nakliye şirketine sahip olmasını veya farklı bir tamamlayıcı şirket kurmasını engellemeyi planlıyor. Yani, bir süredir adından sıkça söz ettiren bir e-ticaret devinin her şeyi kapsayan bir ‘Süper Uygulama' haline gelmesi engellenmiş olacak. Aynı zamanda, pazaryerinde kendi markasını oluşturarak rekabeti derinden etkileyecek girişimleri de engelleyen bir yasal düzenleme planlanmaktadır. Bu düzenleme ile dev markalar ya kendi e-ticaret sitesini kurarak kendi markasını tanıtacak ya da sadece pazaryeri platformu ile sınırlandıracak ve herhangi bir marka macerasına giremeyecek” diyerek e-ticaret rekabetinin çok üst dereceye geldiğini belirtti.

Sevim Tok son olarak, hızla gelişen e-ticaret dünyasında Bilsoft programlarını kullanan firmaları en iyi hizmetlerle desteklediklerini, bu yüzden Türkiye'nin e-ticaret liderlerinden Ideasoft ve Ticimax ile iş ortaklığı yaptıklarından bahsetti. Tok, “e-ticaret başvuruları sürekli artıyor. 2023 ve takip eden yıllarda bu rakamlar baş döndürecek bir seviyeye yükselmesini planlıyoruz. Bilsoft Yazılım olarak bu yükselişteki firmaları 2005'ten beri, tamamen yerli ve milli teknolojisi ile ön muhasebe, hızlı satış, e-fatura, stok risk limitleri, üretim takip, teknik servis gibi çözümlerle destekliyoruz” dedi.