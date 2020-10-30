İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

EBA Destek aracı öğrencilerle buluşuyor

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte köylerde ki öğrencilerin eğitimden uzak kalmaması için oluşturulan EBA Destek aracı öğrenciler ile buluşmaya devam ediyor.


Eğitim şartlarının herkese eşit bir şekilde sunulması için Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından EBA Destek aracı hazırlandı. Korona virüs salgını sonrasında okullarına iki gün giden öğrenciler internet ve bilgisayar sıkıntısı çekmemesi için EBA destek aracı öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Her gün farklı noktalarda öğrenciler ile buluşan EBA Destek aracı son olarak Hacıaliler ve Gündolaması köylerinde bulunan öğrenciler ile bir araya geldi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak öğrencilerin EBA hizmeti alması sağlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.