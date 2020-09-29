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EBA destek noktalarında öğrencilere eğitim desteği devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda EBA destek noktalarının arttırılmasını ve öğrencilere hizmet vermesi için verilen talimat sonrasında Düzce’de oluşturulan destek noktaları uzaktan eğitim desteği vermeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda EBA destek noktalarının arttırılmasını ve öğrencilere hizmet vermesi için verilen talimat sonrasında Düzce'de oluşturulan destek noktaları uzaktan eğitim desteği vermeye devam ediyor.


Uzaktan eğitim sürecinde bazı öğrencilerin internetleri konusunda sorun yaşaması sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda EBA destek noktaları oluşturulması talimatını verdi. Okullarda bilgisayar sınıfları EBA destek noktaları olarak değiştirildi. Düzce'de bir çok okulda oluşturulan EBA destek noktalarında öğrencilere uzaktan eğitim desteği verilmeye başlandı. Bilgisayar ve internet konusunda sorun yaşayan öğrenciler okullara giderek uzaktan eğitimini almaya devam ediyor.

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