EBA Destek noktası köylerde hizmete devam ediyor

Köy bölgelerinde öğrencilerin internet ve bilgisayar sıkıntısı çekmesi sonrasında Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan EBA Destek Aracı çalışmalarını hızla sürdürüyor. Düzce'nin dört bir yanında ki köylere giderek öğrencileri EBA ile buluşturan destek aracı son olarak Aydınpınar köyünde ki öğrenciler ile buluştu. Yılankaya ve Hakkıhoca mahallelerinde öğrenciler, EBA Destek Aracı'nda tabletlerden eğitimlerine katıldı.