Ebe ve hemşirelere yenidoğan canlandırma eğitimi verildi

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım, doğum, çocuk ve nisaiye servisi ebe ve hemşirelerine yenidoğan canlandırma (NRP) eğitimi verildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen eğitime ebe ve hemşireler katıldı. Eğitimde, doğum sırasında ve sonrasına bebekte karşılaşılabilecek olumsuzluklar ve bu olumsuzluklarda yapılması gerekenler anlatıldı.

Eğitime katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, "Anne ve bebek sağlığının korunması, geliştirilmesi açısından sağlık hizmeti sunucularının temel görevleri arasında, öncelikle tüm gebeliklerin erken dönemde tespit edilmesi ve devamında doğum sonrasını da kapsayacak şekilde kaliteli bir bakım hizmeti sunulması geliyor. Bu konuda sağlık personelimizin niteliğinin artırılması amacıyla eğitim programı düzenledik. Her zaman için bu sürecin yolunda gitmeyebileceğini, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlarda dakikalar içerisinde ve doğru bir yaklaşımla müdahale edilmesi gerekiyor. Burada da doğuma yardımcı olan sağlık personelinin mahareti ön plana çıkıyor. Eğitimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Program sonunda eğitime katılan personellere katılım belgesi takdim edildi.