Ebru sanatını anlattı, eserlerini sergiledi

Türk İslam sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan ebru sanatı için Afyonkarahisar'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Aşk Kültür ve Sanat Günleri kapsamında Uluslararası Atabek Ebru Festivali düzenlendi.

Türkiye'nin birçok ilinden katılan 42 ebru sanatçısını aynı noktada buluşturan Uluslararası Atabek Ebru Festivali'ne, Düzce Üniversitesi öğretim elemanlarından Dr. Yusuf Parlak davetli sanatçı olarak katıldı. Festivalde 42 ebru sanatçısı Afyonkarahisar'da halkla bir araya gelerek uygulamalı olarak ebru sanatının inceliklerini anlattı. Açılan statlarda, sanatçılar tarafından festivale katılan yediden yetmişe onlarca kişiye ebru sanatı hem anlatıldı, hem de uygulamalı olarak gösterildi.

Festival programında Afyonkarahisar Güzel Sanatlar Lisesi'nde ebru üzerine söyleşi yapan Parlak, ebru sanatının inceliklerini ve gelecek nesillere nasıl aktarılabileceği konusunda liseli gençlere bilgi ve tecrübelerini aktarırken, söyleşi sonunda ebru üzerine workshop gerçekleştirdi.

Etkinliklerin 2. gününde Düzce Üniversitesi öğretim elemanı Dr. Yusuf Parlak'ın eserlerinin de yer aldığı ebru sergisinin açılışı il protokolü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikler, protokol ve katılımcılara ebru sanatının uygulamalı olarak gösterilmesiyle son buldu.