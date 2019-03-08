Ebru ve Çini etkinliği gerçekleştirildi

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Geleneksel Türk Sanatları programı öğretim elemanları, ebru ve çininin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak göstererek bu sanatlar hakkında bilgiler paylaştı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonunda öğrencilerin yapmış oldukları ebru ve çiniler kendilerine hediye edildi.