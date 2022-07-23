Eczacılık fakültesi 40 öğrenci alacak

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz yıl resmi gazetede yayınlanarak Düzce Üniversitesi'nde eczacılık fakültesi kuruldu. Bu yıl ise fakülte ilk öğrencilerini alacak. Tercih listesinde yer alan Düzce Üniversitesi Eczacılık bölümü bu yıl 40 öğrenci alarak, eğitim faaliyetlerine başlayacak.

Düzce Üniversitesi kurulduğu günden bugüne kadar birçok bölümü hizmete açarak, öğrencilerin Düzce'yi tercih etmesi için çalışmalar yürütmüştü. Tüm ilçelerde bulunan Meslek Yüksek okullarına ek olarak çeşitli yeni bölümler ve fakültelerde hizmete açılmaya başlamıştı. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar ile birlikte Düzce Üniversitesi'nin başvurusu ile Eczacılık Fakültesi'de YÖK tarafından uygun bulunmuş ve 2021 Haziran ayında fakültenin açılması onaylanmıştı. Üniversite yönetiminin çalışmaları ile birlikte Eczacılık Fakültesi'nin akademik kadrosu 2022-2023 akademik dönemine yetiştirilerek, YÖK'ün tercih listesinde yerini aldı. Bu çerçevede bu yıl Düzce Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 40 öğrenci alarak yeni döneme başlayacak.