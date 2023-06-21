eFinans ile çözüm ortaklığında anlaştılar

İşletmelerin zorunlu e-Fatura sürecine geçişleri için çözümler sunduklarını belirten Bilsoft Yazılım Genel Müdürü Ahmet Veli, firmalara detaylı çözümler sunmak için e-dönüşümün önde gelen fintech şirketlerinden QNB eFinans ile çözüm ortaklığında anlaştıklarını bildirdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayımladığı Vergi Usul Kanunu'nun tebliği taslağına göre elektronik faturaya geçiş zorunluluğu yapılan değişikliklere uyan işletme ve şirketler elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Belirtilen takvime göre e-Faturaya geçiş zorunluluğu için son gün 1 Temmuz.

Ahmet Veli, "KOBİ'lere yönelik sunduğumuz ön muhasebe çözümleri ile tam entegre çalışan e-dönüşüm çözümlerimiz üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye çözümlerimizi QNB eFinans ile sağlanan çözüm ortaklığı anlaşmamız ile daha detaylı hizmet vermeyi hedefliyoruz. eFinans'ın hızlı ve güvenilir alt yapısı, 7/24 müşteri hizmetleri desteği ile tüm süreçlerimizi yüksek verimlilikte yönetmemizi sağlayacaktır. Türkiye'de yer alan işletmelerin sadece yüzde 10'unu e-dönüşüm hizmetlerinden faydalanmakta. Bu rakam yılsonu itibariyle ikiye katlanacak ve önümüzdeki yıllarda bu oran hızla artacaktır. Bilsoft Yazılım olarak artan taleplere sorunsuz ve hızlı bir şekilde çözüm sağlamak adına e-Fatura alt yapımızın daha da güçlendiğini söyleyebiliriz. Türkiye'nin önde gelen e-dönüşüm markalarından biri olan QNB eFinans ile yaptığımız iş birliği ile kullanıcılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.