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Efteni de yapılan çalışmalar yerinde incelendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen sel afetinde ağır hasar alan Efteni Gölü limanında yapılan çalışmaların ardından tekrar hizmete açıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen sel afetinde ağır hasar alan Efteni Gölü limanında yapılan çalışmaların ardından tekrar hizmete açıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Düzce'de geçtiğimiz Haziran ayının son günlerinde meydana gelen sel afetinin ardından Efteni Gölü'nün debisi yükselmişti. Yaklaşık 3 metre yükselen göl liman çevresi ağır hasar almıştı. Yapılan çalışmalar ile birlikte hasar alan liman yenilenerek güçlendirilerek tekrar hizmete alındı. Düzce'nin en önemli turistik bölgelerinden birisi olan bölgede ki yapılan çalışmaları da Vali Cevdet Atay yerinde inceledi. Kaymakamlar, Belediye Başkanları ve kurum amirleri ile birlikte Efteni Gölü yaban Hayatı Geliştirme sahasında incelemelerde bulunan Vali Atay, yeni yapılan teras ile ilgili de son çalışmaları takip etti.

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