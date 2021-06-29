Efteni Gölü kuş gözlemi ve tabiatı anlama kampının ilki başarıyla sona erdi

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren DÜKAT Derneği Başkanı Selçuk Cantürk, bu yıl iki defa gerçekleşecek olan programın, Düzce'de liselerde eğitim gören öğrenciler ile 20 farklı üniversitede öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine yönelik düzenlendiğini ifade ederek, her geçen yıl çıtayı biraz daha arttırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Programa katılan gençlerimizin “Gönüllü Turizm Elçileri” olarak Düzce tabiat güzelliklerinin tanıtılmasında önemli rol oynayacaklarını söyleyen Cantürk, DÜKAT olarak bu ve bunun gibi pek çok vizyon projeleri ile yollarına devam edeceklerinin altını çizerek, Efteni Kampı'nın şehrin bir markası haline geleceğini dile getirdi.

Cantürk, “Yarının doğası bugünden oluşur. Öğrencilerimiz artık bunun farkında” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile bölgede bir ilke imza atan DÜKAT tarafından gençlere beş gün süresince; Türkiye'nin önemli tabiat alanlarından biri olan “Efteni Gölü Kuş Gözlemi”, “Yaban Hayatı” ve “Botanik” konulu eğitimlerin yanı sıra çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir program sunuldu.

“Efteni Gölü Kuş Gözlemi ve Tabiatı Anlama Kampı” programının ilk grup katılımcıları olan lise öğrencileri, başarılı bir eğitim süresi geçirdiklerini ifade ederek programa katkı sağlayan herkese teşekkürlerini iletti.