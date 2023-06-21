Efteni Gölü yağışlar sonrası taştı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de kuşların göç yolu üzerindeki önemli bir sulak alan olan ve ismini Bizans prensesinden alan Efteni Gölü, etkili olan sağanak yağış sonrasında taşarak, Kültür Parkı sular altında bıraktı.

Doğal güzelliği ve bulunduğu konum ile 150'den fazla göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Efteni Gölü, etkili olan sağanak yağış sonrası taştı. Gölyaka ilçesinde bulunan Kültür Park'a kadar taşan Efteni Gölü'nün çevresindeki tarımsal araziler de sular altında kaldı. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Efteni Gölü, dron ile havadan da görüntülendi.

Sağanak yağışın şiddetli şekilde etkisini hissettirdiğini söyleyen Hakan Zengin, "Arkamda görülen beyaz tabelanın boyu benim boyumdan yüksek. Yağışın şiddeti buradan da belli oluyor. Efteni Gölü Kültür Park'a kadar taştı. Daha önce 2019 yılında meydana gelen sel afetinde bundan daha fazla bir taşma olmuştu. O zaman su ağaçlık alanların orada bulunan oturma alanlarına kadar gelmişti" dedi.