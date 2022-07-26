Efteni Gölü'nde iskele onarımı başladı

DÜZCE (İHA) – Geçtiğimiz ay sonunda Düzce'de meydana gelen sel afeti ile birlikte zarar gören Efteni Gölü iskelesinde onarım çalışmaları başladı.

Düzce'de haziran ayının son günlerinde meydana gelen sel afeti ile birlikte Efteni Gölü'nde ciddi su yükselmeleri olmuştu. Göl yaklaşık 3 metre yükselirken, iskele bölümü tamamen sular altında kalmıştı. Suların çekilmesi ile birlikte Efteni Gölü'nün iskelesinin de ciddi zarar gördüğü tespit edildi. Ekipler bölgede suların çekilmesinin ardından vatandaşların iskeleyi kullanabilmesi için onarım çalışmalarına başladı. Onarımların kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılması planlanıyor.