Efteni Gölü'nde ıslah çalışmaları başlatıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Kuş Cenneti'nin 385 hektarlık suyla kaplı bölgesi için hazırlanan 45 milyon liralık proje ile gölde ıslah çalışmaları başlatıldı. Proje sona erince bölge turizme kazandırılacak.

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Kuş Cenneti, ev sahipliği yaptığı yaklaşık 150 tür kuş ve çeşitli endemik bitkileriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Göçmen kuşların mola verdiği sahalardan biri olan ve 35'i kalıcı olmak üzere yaklaşık 150 türde kuşa ev sahipliği yapan 764 hektar alandaki canlı hayatı için hazırlanan proje hayata geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından 385 hektarlık suyla kaplı bölge için hazırlanan proje çerçevesinde doğal kaynaklardan beslenen gölün çevresine yapılacak setlerle su seviyesi artırılacak. Bölgenin turizme kazandırılmasını da sağlayacak 45 milyon liralık bütçeye sahip projede, çalışmalar başlatıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay'da bölgeye giderek yapılan çalışmaları inceledi.