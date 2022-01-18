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Efteni Gölü'nde kuş sayımı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü’nde kuş sayımı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü'nde kuş sayımı yapıldı.


Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü'nde kuş sayımı yaptı. Sayım kapsamında Türkiye'de kışlayan su kuşları hakkında elde edilen bilgilerin paylaşılması, alanların ve türlerin korunmasına katkı sağlanacak. Düzce Üniversitesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Yönetimi bölümünden Doç. Dr. Akif Keten'in desteği ve Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin katılımı ile yapılan sayımda toplam 22 tür tespit edildi. Yapılan sayımda sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka, pasbaş patka, kaşıkgaga, çamurcan, boz ördek, boz ördek, kıl kuyruk saz delicesi, su çulluğu, batağan, kış kuşu, gri balıkçıl ve büyük akbalıkçıl türlerinden toplam bin 138 adet su kuşu sayımı yapıldı.

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