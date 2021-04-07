Efteni Gölü'nün su seviyesi iskeleye kadar yükseldi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin turizm bölgelerinden birisi olan Efteni Gölü'nde sağanak yağış ve dağlarda eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi. Yükselen su sonrasında Efteni Gölü'nde ilginç görüntüler oluştu.

Düzce'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından dereler coştu. Samandere şelalesinde taşkın meydana gelirken, Efteni Gölü'nde de su seviyesi iskeleye kadar yükseldi. Sağanak yağışın olduğu günlerde iskelenin tamamen sularla kaplandığını ve Efteni Gölü'nü ilk defa bu kadar yüksek olduğunu gören Çağla Değerli, “İlk defa bu kadar yoğun bir su ile karşılaşıyorum. Daha önce hiç bu kadar yükseldiğini görmemiştim. Burada son zamanlarda yağış miktarı çok fazla arttı. Çok fazlada rüzgar esiyor buralarda. Rüzgarın esmesi ile birlikte dağdaki karlar eriyor ve yağışların da artması ile beraber Burada çok fazla su birikiyor ve su gerçekten yükselmiş durumda. Şu anda su seviyesi iskeleye sıfır olmuş durumda. Dün akşam burada daha yoğun bir su vardı. Yani iskele bulunduğumuz noktalara kadar sular altında kalmıştı. Şu anda bu biraz çekilmiş durumda. Eğer son zamanlarda yağışlar olmaz ise hava bu şekilde devam ederse su seviyesinin biraz daha ineceğini düşünüyoruz. Efteni Gölü çok güzel bir yerdir. Düzce'nin güzide noktalarından bir tanesidir. Buraya gelecek olan kişilerinde bu muhteşem manzaraya gelmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Efteni Gölü'nde ise su seviyesinin her yıl bu şekilde yükseldiği ve tehlike arz etmemesi için Melen çayında tüm önlemlerin alındığı öğrenildi.