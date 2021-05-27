Eğitim Bir-Sen Düzce'de yine yetkili sendika oldu

Yeni sayımlarda Düzce'de 2 bin 192 eğitimci Eğitim Bir-Sen'e üye olarak, Düzce'nin yetkili sendika olmasına katkı sağladı.

Düzce'de mayıs ayında yetkili sendika seçimleri yapıldı. Yapılan üye sayımlarında eğitimci camiasının yetkili sendikası Düzce Eğitim Bir-Sen oldu. Düzce'de 2 bin 192 üyeye ulaşan Düzce Eğitim Bir-Sen'in yetkili sendika olması ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi, "Emek, Ömür ve Gönül Verenlere Teşekkürler. Eğitim-Bir-Sen'i Düzce'de "12. Yılımızda da zirvede tutan, yetkiyi açık ara farkla bizlere emanet ederek tarih yazan tüm dostlara selam olsun. Bu başarıda emeği geçen başta "teşkilatımızın uç beyleri" kurum temsilcilerimize, Kadınlar Komisyonumuza, Düzce Üniversitesi, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca Yönetimlerimize, Şube Yönetim Kurulu üyelerimize ve bu teşkilat için emek, ömür ve gönül veren tüm gönül dostlarına binlerce teşekkürler” şeklinde konuştu.