Eğitim için bir araya geldiler

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlattığı ‘Güvenlik okul güvenlik gelecek' projesinin Düzce il koordinasyon toplantısı yapıldı.

Yüz yüze eğitim sürecinin başlaması ile birlikte öğrencilere yönelik yapılacak projelerde start almaya başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortak hazırlanan ‘Güvenlik Okul Güvenli Gelecek' projesinin İl koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Cevdet Atay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, Vali Yardımcısı Hurrem Aksoy, Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve ilgili kurum ve kuruluş müdürleri katılım sağladı. Toplantıda okullara giden çocukların güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması ve okul çevrelerinin güvenliğinin alınması konuları görüşüldü.