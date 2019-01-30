Eğitim kurumları için bir araya geldiler

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi arasında yapılan iş birliği kapsamında örnek bir çalışmaya imza atılacak. İki kurum arasında düzenlenen toplantıda il genelindeki eğitim kurumlarına yangın güvenliği konusunda eğitim verilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı. Toplantıda eğitim kurumlarının yangın güvenliği ve uygulama esasları konusunda istişareler yapılırken olası yangın durumlarında uygulanacak talimatlar ve ilk müdahale konularında da bilgi paylaşımı yapıldı.