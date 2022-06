Eğitimcilerden YKS öncesi önemli uyarılar

DÜZCE (İHA) – Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala, eğitimciler sınava girecek öğrenciler ile ebeveynlerine önemli uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu.

Milyonlarca öğrencinin hazırlandığı YKS, 18-19 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Sınav için geri sayım başlarken, Düzce Açı Eğitim Kurumları öğretmenleri, öğrencilere ve ebeveynlerine önemli uyarılarda bulundu.

"Erkenden sınav merkezine gitmelerini tavsiye etmiyoruz"

Öğretmen Selin Türken, "Son haftaya girildiğinde öğrencilerin kendilerini huzurlu ve rahat hissedebilecekleri ortamda bulunmalarını istiyoruz. Öğrenciler kendilerini iyi hissedebilecekleri aktiviteler yapabilirler. Heyecan yapmasınlar, rahat olsunlar. Emeklerinin karşılığını alacaklardır. Son hafta yoğun çalışma yanlış olacaktır. Sınava bir hafta kala öğrencinin ders çalışmasını doğru bulmuyoruz. Bu öğrencinin daha çok strese girmesine ve kaygılanmasına neden oluyor. Sınav kaygısından uzak duracak aktiviteler yapabilirler, sınavı kafalarından bir süre de olsa çıkartmalılar. Pozitif ve olumlu düşünmeliler. Öğrencilerin sınav günü erkenden sınav merkezine gitmelerini tavsiye etmiyoruz. Çünkü diğer öğrencilerin kaygıları ve olumsuz düşünceleri birbirlerini etkileyebilir. Sınav esnasında da herhangi bir kaygı yaşarlarsa burada da gözlerini kapatıp yavaş ve derin bir nefes almaları kaygılarını azaltacaktır" dedi.

"Çok su tüketmemeye özen göstersinler"

Öğrencilerin rutin beslenme düzenlerini korumaları gerektiğini ifade eden öğretmen Gökçe Çorakçı da, "Öğrenciler yağlı, şekerli gıdalar tüketmemeye çalışsınlar. Eğer kafeini çok yüksek oranda tüketiyorlarsa onu bu hafta olabildiğince en aza indirsinler. Sınav sabahı sağlıklı, güzel bir kahvaltı yapsınlar. Ayrıca sınav sabahı ve sınav esnasında çok su tüketmemeye özen göstersinler. Öğrencilerimiz bütün bir yıl çalıştı, emeklerinin karşılığını alacaklarına inansınlar. O şekilde motivasyonlarını yüksek tutsunlar. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilere, 'Kahve yerine bitki çayı tüketin' uyarısında bulunan Çorakçı, "Bu son hafta, uykularını bölecek kadar çalışmasınlar. Bir yıl boyunca çalıştılar zaten. Son haftada uyku düzenlerini tutturmaya çalışsınlar. Erken uyumaya, erken kalkmaya özen göstersinler. Bunların yanı sıra çok su tüketmemeye özen göstersinler. Bu, onları sınav esnasında sıkıntıya sokabilir" şeklinde konuştu.

"Öğrenciler, sınavın kötü geçmesi durumunda ailesinin ona karşı sevgisinin azalacağını düşünüyor"

Öğretmen Kader Çelik ise sınav kaygısının başlıca sebepleri arasında aile ve çevre olduğunu söyledi. Çelik, "Birçok öğrencimiz, sınavının kötü geçmesi durumunda ailesinin ona karşı sevgi ve güveninin azalacağını düşünüyor. Bu durumda ailelerin, sonuç ne olursa olsun her koşulda çocuklarının yanında olacaklarını hissettirmeleri gerekiyor. Sınav haftasında da ev atmosferi her zamanki gibi devam etmelidir. Olağanüstü durum varmış gibi öğrenciye olumsuzluk yansıtılmamalıdır. Ya da sürekli sınavın yaklaştığını söylenilerek, öğrenciler strese sokulmamalıdır. Sınavın hiçbir şey olmadığının velilerin öğrencilerden daha fazla bilincinde olması gerekiyor. Bu durumu çocuklarına da yansıtmalılar. Kendileri kabullenmeliler ki, bunu çocuklarına da yansıtabilsinler. Bazı veliler çocuklarını kıyaslıyor, bu bizim önermediğimiz bir durum. Kıyaslama yapmak bir yıllık süreçte öğrencilerin psikolojisini olumsuz etkiler. Hiçbir ailenin kendi çocuğunu başka çocuklarla kıyaslamaması gerekiyor. Çünkü her öğrencinin kendisine göre bir potansiyeli var. Ailenin bunun bilincinde olması gerekiyor. Çocuğunu kabullenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.