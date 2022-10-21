Eğitimde İş birliği yapılacak

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Düzce PEGEM Akademi'yle yürütülecek ortak çalışmaları içine alan iş birliği protokolü imzaladı.

Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç, Düzce PEGEM Akademi adına ise Sönmez Helimergin imzaladı.

Protokol ile Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliğini artırmak için; Fakültede öğrenim gören tüm öğrencilerin, öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilişsel ve duyusal becerilerini ölçmeye yönelik süreç değerlendirme dahilinde, anket, test gibi ölçme araçlarının uygulanması amaçlanıyor.

Protokolde; Eğitim Fakültesi öğrencilerinin 1. sınıftan 4. sınıfa kadar her yıl bir kez maliyetleri Düzce PEGEM Akademi tarafından karşılanacak öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilişsel becerilerini ölçen sınavların yapılması. Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından önerilen öğrenme-öğretme faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve adayların öğretmenlik tutum becerilerinin ölçülmesi amacıyla süreç değerlendirmeye yönelik anket gibi ölçme araçlarının uygulanması. Uygulanan sınavların Düzce PEGEM Akademi tarafından optik okuyucularda okunması ve okunan sınavların ayrıntılı karnelerinin değerlendirilmek üzere Eğitim Fakültesi Dekanlığı'na teslim edilmesi gibi hususlar yer alıyor.