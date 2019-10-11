Eğitimdeki yenilik ve teknoloji konuşuldu

Dr. İlhan Genç, üniversitelerin sadece mesleki eğitim vermediğini bilim yuvası üniversitelerde bilimsel çalışmaların da yapıldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Eğitimde Yenilik ve Teknoloji Semineri” Cumhuriyet Konferansı Salonu'nda gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, eğitimde kalite ve verimliliğe dikkat çekerek nitelikli öğretmen yetiştirmenin önemli olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin pedagojik eğitim sürecinden ve bu eğitimin öneminden bahseden Prof. Dr. Abdullah Adıgüzel, programa katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, üniversitelerin sadece mesleki eğitim vermediğini ifade ederek bilim yuvası üniversitelerde bilimsel çalışmaların da yapıldığını söyledi. Öğrencilere üniversite eğitimlerinin yanında çeşitli etkinliklere ve fırsat eğitimlerine de katılmalarını tavsiye eden Prof. Dr. İlhan Genç, öğrencilerin bir anda elde edemeyeceği bilgileri, bu fırsat eğitimleriyle uzmanlarından öğrenebileceklerini dile getirdi.

Programda; Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük “2023 Vizyonu”, Dr. Hüseyin Kocasaraç “Algoritmik Düşünce”, Ömer Öztürk “FATİH Projesi ve Eğitim Bilişim Ağı”, Abdullah Birol ise “Disiplinler Arası Kodlama - Robotik - 3D Tasarı - Bilgisayar Destekli Eğitimde Web 2.0 Araçları” başlıklarında sunumlar gerçekleştirdiler. Davetli konuşmacılar, öğretmen adaylarını nasıl bir eğitim ortamının beklediğiyle, algoritmik düşünce eğitiminin hangi katkıları sağladığıyla, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğinin neden önemli olduğuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.