Eğlenerek öğreniyorlar

Eğlenerek öğrenen gençler, Madde bağımlılığına karşı bilinçleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen Gülümseyen Gönüller Projesi'nde eğitimler devam ediyor. Madde Bağımlılığına karşı bilinçlendirme eğitimlerini sürdüren Düzce Genç Eller Derneği, Düzce Üniversitesi öğrencilerinden seçilen katılımcılara Bağımlılıkla mücadele eğitimleri verdi. Akranlarına bağımlılığın zararlarını eğlenerek öğreten dernek üyeleri bilindiği üzere geçtiğimiz yıl Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Birimi tarafından eğitimlere girmiş ve 15 öğrenci eğitimlerden başarı ile ayrılarak eğitmenlik belgelerini almıştı. Öğrenciler tarafından akranlarına verilen eğitimlerde Hareketli Heykeller oyunu ise büyük ilgi gördü. Yeşilay tarafından başlatılan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele programında katılımcılara ayrıca bağımlılıkla ilgili sunumda yapıldı. Proje kapsamında bin öğrenciye daha ulaşılması planlanıyor.