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Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı

Düzce’de bir araç sahibinin akıllara gelmeyecek uyanıklığını, Trafik Tescil Ve Denetleme Şubesi ekipleri çözdü.

Düzce'de bir araç sahibinin akıllara gelmeyecek uyanıklığını, Trafik Tescil Ve Denetleme Şubesi ekipleri çözdü. Uyanık sürücünün EDS denetimlerinden kaçmak için aracında bulundurduğu farklı kişilere ait plakaları takarak ceza yemekten kurtulduğunu belirleyen ekipler, aracı durdurduklarında sürücünün sürücü belgesinin olmadığını belirlediler.


Edinilen bilgilere göre, O.G.'nin kullandığı 81 BA 861 plakalı otomobil, farklı bir plaka ile trafik kurallarını ihlal ettiği için EDS sisteminden defalarca ceza uygulandı. Cezaların ardından plaka sahiplerini başvurusu ile harekete geçen ekipler, otomobilin orijinal plakasının 81 AAZ 533 olduğunu belirlediler. Orijinal plakasının belirlenmesinin ardından O.G.'nin kullandığı otomobili takibe alan Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobili D-655 Karayolu üzerinde durdurdular. Sürücü O.G.'nin ehliyetinin olamadığını belirleyen ekipler, aracın yapılan kontrolünde orijinal plakasının yanı sıra iki ikiz plaka daha kullandığı ve plakaları da bagajında sakladığını gören ekipler, otomobili çekiciye yükleyerek trafikten men ettiler. Sürücüye başkasına ait plaka kullanmaktan suçundan gözaltına alındı.

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