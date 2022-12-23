2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nda öğrenciler için çeşitli faaliyetler sürdürüyor. Genç Ofis ve Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde öğrenci topluluklarının yöneticilerine yönelik “Ekip Çalışması ve Liderlik” eğitimi gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Kanuni Sultan Süleyman Amfisi'nde gerçekleştirilen eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tanıtım videosu gösterimi ve ardından Gençlik Lideri Bülent Heper'in açılış konuşması ile başladı. Daha sonra Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Tahir Güney'in, liderliğin ve lider olmanın öneminden bahsettiği konuşması ile devam etti. Tahir Güney konuşmasında; öğrenci topluluk yöneticilerinin ve üyelerinin yapacakları faaliyetlerle kendilerini geliştirmelerinin ve geleceğin liderleri olmak için çaba harcamalarının gerekliliğini belirterek lider olmanın önemi üzerinde durdu.

Açılış konuşmalarının sonrasında Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Öznur Bozkurt tarafından verilen “Ekip Çalışması ve Liderlik” eğitiminde; ekip tanımı, ekip çalışmasının temelleri, faydaları, ekip oluşturma süreci, ekiplerin başarısız olma nedenlerinin yanı sıra, ekiplerde ortaya çıkan çatışmaların çözümü, ekip oluşum aşamaları ve bu süreçteki zorluklar, ekip iletişimi ve motivasyon, liderlik, liderde olması gereken meziyetler, liderin ekip üyelerini amaçlara yönlendirmesinde dikkat etmesi gerekenler gibi konular hakkında bilgiler paylaşıldı.

Topluluk öğrencilerinin yoğun ilgisini çeken eğitimde Prof. Dr. Öznur Bozkurt, özellikle liderlik konularında örnekler vererek topluluk yönetiminde bulunan liderlerin üyeleri ile görev paylaşımları, faaliyet süreçleri ve davranış biçimleri konularında faydalı bilgiler aktardı. Öğrenci toplulukları yönetiminde görevli öğrenciler eğitimde, faaliyetlerde görev verme, iş bölümü ve liderlik konularında faydalı bilgilere sahip oldu.

Düzce Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliğiyle başta eğitimler olmak üzere kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda gerçekleştirilen etkinlikler ile Gençlik Merkezi ve Genç Ofis tarafından sunulan hizmetler, öğrencilere ve öğrenci topluluklarına büyük katkı sağlayarak öğrencilerin, üniversite yaşam süreçlerinde kariyerlerine ve gelecekteki iş hayatına büyük destek oluyor.