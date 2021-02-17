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Ekipler aralıksız çalıştı kapalı 9 köy yolu kaldı

Düzce’de Salı günü etkisini artıran kar yağışında sabah saatlerinde 95 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu sayısı akşam saatlerinde 9’a düştü.

Düzce'de Salı günü etkisini artıran kar yağışında sabah saatlerinde 95 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı ekiplerin yoğun çalışmasıyla kapalı köy yolu sayısı akşam saatlerinde 9'a düştü.


Düzce'de Dün başlayan ve akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı akşam saatlerinden itibaren il genelinde ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle köy yollarının ulaşıma kapanmasına neden olan etkili kar yağışı sonrasında 95 köy yolu kapandı. Düzce Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı 52 karla mücadele ekibinin çalıştığı yollarda akşam saatlerinde sadece 9 kapalı köy yolu kaldı. Cumayeri ilçesine bağlı 2 ve Yığılca ilçesine bağlı 7 köy yolu ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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