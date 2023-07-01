Ekipler bayram süresince 1 milyon TL ceza yazdı

Düzce'de trafiği tehlikeye sokan ve vatandaşları rahatsız eden sürücülere karşı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 1 milyon TL'nin üzerinde cezai işlem uyguladı.

Düzce'de hem agresif araç kullanan hem de araçlarına taktıkları abart egzoz, ses sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden araç sürücüler ile mücadele devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şehrin birçok noktasında uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Özellikle vatandaşlardan yoğun şikayet gelen bölgelerde denetimlerini artıran ekipler yüksek sesle müzik dinleyen, abart egzoz ile gürültü yapan araç sürücülerini affetmedi. Ekipler, ayrıca modifiye araçlar üzerinde yoğun denetim yaptı. Yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri ile araç sigortaları, muayeneleri de kontrol edildi.

Motosiklet denetimleri de devam ediyor

Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte trafiğe yoğun şekilde çıkan motosiklet sürücüleri de denetlendi. Ekipler özellikle motosikletlere kask takmadan binen sürücülere cezai işlem uyguladı. Bayram süresince yapılan denetimler sırasında 21 araç çeşitli nedenlerle trafikten men edilirken 390 araca 1 milyon 390 bin TL cezai işlem uygulandı.